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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcılar Fransa'da derinleşen siyasi krizi yakından izlerken haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,37 değer kazanarak 515,53 puan oldu.

Stoxx Europe 600'de yer alan perakende şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,43 artarken, petrol ve gaz sektörü hisseleri yüzde 0,93 yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42 artarak 20.016,75 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 7.255,42 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 33.829,34 puandan kapandı.

DAX 40 endeksinin bugün rekor yenileyerek tarihinde ilk kez 20.000 puan üzerine çıkması dikkati çekti. Endeks yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 yükselişle 8.359,41 puan oldu.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.48 itibarıyla yüzde 0,20 artışla 1,052 seviyesinden işlem gördü.

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