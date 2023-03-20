Avrupa borsaları haftaya satışlarla başladı
Avrupa borsaları haftaya satış ağırlıklı başladı.
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Avrupa borsaları, Credit Suisse'nin satışı sonrası, devam eden kaygılarla yeni haftaya satıcılı başladı.
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.4 Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.3, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.8, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.3, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0.9, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.6 değer kaybetti.
Avrupa genelinde bankacılık endeksi ise yüzde 2.7 düşüş gösteriyor.