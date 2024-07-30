Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 değer kazanarak 514,08 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 yükselişle 18.411,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 artışla 7.474,94 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 yükselerek 33.908,02 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,22 düşüşle 8.274,41 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,08 değer kaybıyla 1,081 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel pay piyasalarında ABD ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararları takip edilirken, Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 1 Ağustos'taki para politikası kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Deutsche Bank bugün yayımladığı araştırma notunda BoE'den 25 baz puan faiz indirimi beklerken, ING Think de 25 baz puan indirimi öngörüyor ancak kararın "bıçak sırtı" olduğu belirtiliyor.

Avrupa'da yoğun veri haftasında bugün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da ise ekonomi beklentilerin aksine yüzde 0,1 daraldı. Fransa ekonomisinde büyüme bu dönemde yüzde 0,3 ile beklentileri aşarken, İspanya yüzde 0,8 büyümeyle bölgenin en güçlü performans gösteren ülkesi oldu. Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,3 ile beklentileri aştı.