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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde İngiltere hariç düşüşle kapandı.

AA
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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,33 değer kaybederek 509,21 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.371,71 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,56 azalarak 19.147,85 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 değer kaybederek 34.540,73 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 artarak 8.184,24 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,498 artışla 1,089 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda gözlerin ABD'deki başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildiği haftanın ilk gününü, Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa tarafında bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI, ekimde 46 puana yükselerek son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Yatırımcı güven endeksi ise aylık yükselişini kasımda ikinci aya taşıdı.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi de kasımda 1,7 puanlık artışla eksi 29,8 puana çıktı.

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