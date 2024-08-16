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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere dışında yükselişle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 511,45 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 artarak 18.322,4 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,2 yükselerek 33.040,81 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 7.449,7 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,43'lük düşüşle 8.311,41 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,29 değer kazanarak 1,1 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, yılın ikinci çeyreğinde şirket iflas başvuruları bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,1 arttı.

Avro Bölgesi, haziranda 22,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

İngiltere'de perakende satışlar temmuzda yüzde 0,5 artış gösterdi.

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