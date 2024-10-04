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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere dışında yükselişle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 artışla 518,56 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55 artarak 19.120,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,28 yükselerek 33.594,12 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 değer kazanarak 7.541,36 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,02'lik düşüşle 8.280,63 puana indi.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,72 değer kaybederek 1,095 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'deki beklentileri aşan istihdam verilerini olumlu karşıladı.

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi arttı, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi. Eylülde istihdam artışı 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, işsizlik oranı son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 45'e varan oranda ilave gümrük vergisi uygulanması teklifine destek verdi.

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