  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor
Takip Et

Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, İtalya'da MIB 30 endeksi negatif ayrıştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor
Takip Et

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 497,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 17.685 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 primle 8.160 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 31.690 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.260 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 artışla 10.570 puanda bulunuyor.

Dün, günü yatay seyirle 1,0919'dan tamamlayan Euro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0930 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının azalması sonrasında azalan resesyon endişeleriyle pozitif seyrettiğini belirtti.

Avrupa'da açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerin bölgede hala ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine neden olduğunu belirten analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da temmuz tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,3, yıllık yüzde 2,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladıBorsa Haberleri
Dolar/TL bugün ne kadar? (09 Ağustos 2024 Dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (09 Ağustos 2024 Dolar - Euro fiyatları)Dolar
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyorAsya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyorFinans

 

Küresel Ekonomi
Fransa'da işsizlik oranı beklenmedik şekilde düştü
Fransa'da işsizlik oranı beklenmedik şekilde düştü
Navlun fiyatlarında düşüş üçüncü haftada da sürdü
Navlun fiyatlarında düşüş üçüncü haftada da sürdü
Trump, Fed kararlarında ABD başkanının 'söz sahibi' olması gerektiğini söyledi
Trump, Fed kararlarında ABD başkanının 'söz sahibi' olması gerektiğini söyledi
İzin verin tanıştırayım
İzin verin tanıştırayım
Meksika Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz indirimine gitti
Meksika Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz indirimine gitti
Kripto para borsası FTX, müşterilerine 12,7 milyar dolar ödeme yapacak
Kripto para borsası FTX, müşterilerine 12,7 milyar dolar ödeme yapacak