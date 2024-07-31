Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,8 değer kazanarak 518,18 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 18.508,65 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 artışla 7.531,49 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 değer kazanarak 8.367,98 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,43 gerileyerek 33.763,86 puana düştü.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,08 değer kaybıyla 1,081 seviyesinden işlem gördü.

Küresel pay piyasalarında yatırımcılar ABD Merkez Bankasının bu akşam açıklayacağı para politikası kararlarına odaklandı.

Avrupa borsalarında kazançlara teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış liderlik etti. Hollanda merkezli çip firması ASML'nin hisselerinde, şirketin ABD'nin Çin'e çip üretim ekipmanları konusundaki kısıtlamasından muaf tutulabileceğine yönelik haberlerin ardından yüzde 5,5 artış görüldü.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Beklenti, yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 2,5 ile yatay seyrettiği yönündeydi.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da işsiz sayısı, ekonomideki zayıflamanın iş gücü piyasasına olumsuz yansıması nedeniyle temmuzda 18 bin ile dönemsel olarak normal seviyenin üzerinde artış gösterdi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarınki para politikası kararları piyasaların odağında yer alacak. BoE Para Politikası Kurulu üyelerinden 5'inin politika faizinde 25 baz puan indirim yönünde görüş bildireceği, 4'ünün ise faizi sabit tutmaktan yana oy kullanacağı öngörülüyor.