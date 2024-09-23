Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 artışla 516,32 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 değer kazanarak 8.259,71 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,68 artarak 18.846,79 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 7.508,08 puana ulaştı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,24 değer kaybederek 33.679,8 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,34 düşerek 1,112 seviyelerinden işlem gördü.
UniCredit, Commerzbank'taki hissesini yüzde 21'e çıkarırken, payını yüzde 29,9'a yükseltmek için başvuruda bulundu.
Almanya'da ağustosta 48,4 puan olan bileşik PMI eylülde 47,2 puana geriledi. Böylece 50 puanın altında kalan Almanya bileşik PMI verisi, son 7 ayın en düşük seviyesine indi.
Avro Bölgesi’nde de ağustosta 51 seviyesindeki bileşik PMI, eylülde 48,9'a gerileyerek son 8 ayın en düşük seviyesini gördü.