  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Takip Et

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,48 azalarak 514,83 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybederek 18.437,3 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 7.570,81 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artarak 8.187,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 34.379,64 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1,093 seviyelerinden işlem gördü. Bugün paritenin marttan beri en yüksek seviyeye yükselmesi dikkati çekti.

Avrupa piyasaları, yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına odaklandı. Piyasalar ECB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yıllık bazda yüzde 2,5 seviyesinde belirlendi.

Fed/Waller: Politika faizinde indirimin gerektiği zamana yaklaştığımıza inanıyorumFed/Waller: Politika faizinde indirimin gerektiği zamana yaklaştığımıza inanıyorumKüresel Ekonomi

 

KKM faizinde alt sınır indirildiKKM faizinde alt sınır indirildiEkonomi

 