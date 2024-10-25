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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,03 gerileyerek 518,81 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.497,54 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 azalarak 8.248,84 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 34.776,1 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 artışla 19.463,59 puan oldu.

Şirket hisselerinden, Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in hisseleri şirketin karının üçüncü çeyrekte Çin'deki zayıf lüks otomobil satışları nedeniyle düşmesinin ardından yüzde 1 geriledi.

Alman ekonomisinin en önemli ekonomik barometresi olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi’nde iyileşme, hafta sonundan önce Alman borsasında neredeyse hiç fiyat belirleyici olmaması dikkati çekti.

Almanya'da geçen ay 85,4 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ekimde 86,5 puana yükselerek, art arda dört aylık düşüşüne son verdi.

Analistler, 5 Kasım’da yapılacak ABD Başkanlık Seçimi öncesinde pay piyasalarında “sessizlik” olduğunu belirterek, yatırımcıların ekonomik verilere normalden daha az tepki verdiğini kaydetti.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,203 değer kaybıyla 1,081 seviyesinden işlem gördü.

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