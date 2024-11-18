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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,06 azalarak 502,84 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 19.189,19 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,27 gerileyerek 33.758,43 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 8.109,32 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 artarak 7.278,23 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,38 artışla 1,058 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar yarın açıklanacak Avro Bölgesi ekim ayı enflasyon verisine odaklandı.

Stoxx Europe 600 endeksinde yer alan perakende sektörü hisseleri yüzde 0,88 düşerken, madencilik sektörü hisseleri yüzde 0,6 arttı.

Eylül ayında, Avrupa Birliği (AB) 9,6 milyar avro, Avro Bölgesi de 12,5 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, küresel ekonominin daha fazla parçalanma tehdidi altında olduğunu belirterek, para politikasının fiyatlarda oynaklık karşısında da zorlanacağı uyarısında bulundu.

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