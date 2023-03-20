Avrupa borsaları pozitife döndü
Avrupa borsaları haftaya satış ağırlıklı başlarken, sonrasında kayıplarını silerek pozitif seyre yöneldi.
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Avrupa borsaları, Credit Suisse'nin satışı sonrası, devam eden kaygılarla yeni haftaya satıcılı başlarken, sonrasında bütün kayıplarını silerek pozitif tarafa geçti.
Açılışın ardından şu dakikalarda Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.46 Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.59, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.30, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.76, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0.47, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.40 değer kazandı.