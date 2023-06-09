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Avrupa borsaları satışlı bir seyir izliyor

Küresel piyasalarda yatırımcılar kritik faiz kararlarını beklerken Avrupa hisse senetleri düştü.

Haber Merkezi
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Avrupa hisse senetleri, yatırımcıların gelecek hafta yapılacak dünyanın  önde gelen merkez bankalarının politika toplantıları öncesinde temkinli davranmaları nedeniyle cuma günü açılışta düştü.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Fransa'nın Cac 40'ı yüzde 0,2 düştü. Londra'daki FTSE 100 ve Almanya'daki Dax ise yatay seyretti.

Hareketler, Wall Street'in gösterge endeksi S&P 500'ün yüzde 0,6 artışla kapanarak mavi çipli hisse senedi endeksini boğa piyasası bölgesine yükseltmesinden bir gün sonra geldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite ise yüzde 1 prim yapmıştı.