Avrupa borsaları satışlı bir seyir izliyor
Küresel piyasalarda yatırımcılar kritik faiz kararlarını beklerken Avrupa hisse senetleri düştü.
Avrupa hisse senetleri, yatırımcıların gelecek hafta yapılacak dünyanın önde gelen merkez bankalarının politika toplantıları öncesinde temkinli davranmaları nedeniyle cuma günü açılışta düştü.
Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Fransa'nın Cac 40'ı yüzde 0,2 düştü. Londra'daki FTSE 100 ve Almanya'daki Dax ise yatay seyretti.
Hareketler, Wall Street'in gösterge endeksi S&P 500'ün yüzde 0,6 artışla kapanarak mavi çipli hisse senedi endeksini boğa piyasası bölgesine yükseltmesinden bir gün sonra geldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite ise yüzde 1 prim yapmıştı.