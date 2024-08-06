Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 yükselişle 491 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 artışla 17.465 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 8.050 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 31.390 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.160 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 artışla 10.460 puanda bulundu.

Dün, günü yüzde 0,4 primle 1,0953'ten tamamlayan Euro/dolar paritesi, yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0950 seviyesinde seyretti.

Küresel pay piyasaları, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle dün görülen tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma eğilimine girdi.

Euro Bölgesinde, Haziranda 50,9 seviyesinde olan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda 50,2'ye indi. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bölgede haziranda 52,8 olan hizmet sektörü PMI da temmuzda son 4 ayın en düşük seviyesi olan 51,9'a indi.

Almanya'da haziranda 53,1 seviyesinde olan hizmet sektörü PMI temmuz ayında 52,5'e düştü. Böylece, Almanya'da hizmet sektörü PMI son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, söz konusu verilerin bölgede mal ve hizmetlere olan talebin zayıfladığını gösterdiğini söyledi.

Temmuzda eksi 7,3 puan olan Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi ağustosta eksi 13,9'a geriledi. Bölgede, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 3,2 düştü.

Söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken, bugün ABD'de dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi'nde perakende satış verileri takip edilecek.