Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Çin'de kasım ayında imalat sektörünün beklentinin üzerinde büyümesinin etkisiyle madencilik hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 3,35 arttı.

Çin'de Caixin imalat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasım ayında 50,7 olarak kaydedildi. Ekim imalat PMI verisi 49,5 olarak açıklanmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Atlanta'daki Spelman College’da yaptığı konuşmada, enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Powell, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımıza dair güvenle sonuca varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair spekülasyon yapmak için erken olur." dedi.

Euro Bölgesi'nde HCOB İmalat Satın Alma Endeksi (PMI) verisi geçen ay 44,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki ayda HCOB imalat PMI verisi 43,1 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi’nde imalat sanayi son 17 aydır daralmasını sürdürmüş oldu.

İngiltere’de de imalat sektörü bu yılın kasım ayında daralmasını sürdürdü. S&P Global / CIPS verilerine göre, ülkede kasım ayında PMI verisi 47,2 olarak açıklandı. Ekim'de ülkede imalat sanayi PMI verisi 44,8 seviyesinde ölçülmüştü.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) verilerine göre, imalat sanayi PMI verisi kasımda bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 46,7 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Piyasa beklentileri verinin bu dönemde 47,6 değerini alması yönündeydi.

İmalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, ekimde de 46,7 olarak kaydedilmişti.

Petrol fiyatları düşüşe geçti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün yapılan toplantısı sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, grubun 4 Haziran'daki toplantısında alınan 3,6 milyon varillik üretim kesintisi kararına bağlı kalacağı ifade edildi. OPEC+ ülkelerinin ocaktan itibaren uygulamaya koyacağı üretim kotalarının belirlendiği toplantıda açıklanan kesintiler fiyatlar üzerinde OPEC'in umduğu etkiyi yaratmadı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, bazı üye ülkelerin günlük 2,2 milyon varillik gönüllü ek üretim kesintisine gideceği belirtildi.

Uzmanlar, toplantı sonrası ülkelerin açıkladığı bireysel kotaların fiyatları yükseltmede yetersiz kaldığı ve piyasaların beklentilerini karşılamadığı yorumunu yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" başlıklı oturumundaki konuşmada, enflasyonun gerilemeye devam ettiğini ancak halen çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiğini söylemişti.

ECB'nin, son toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı aldığını anımsatan Lagarde, faiz oranlarının yeterince uzun bir süre mevcut seviyelerde sürdürülmesi halinde enflasyon hedefinin yakalanabileceğini belirtmişti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,99 artarak 466,20 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,48 değer kazanarak günü 7.346,15 puanla kapattı.

Almanya'da DAX endeksi, yüzde 1,12’lik artışla 16.397,52 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 1,01 artarak 7.529,35 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,64’lük artışla 29,928,45 puandan kapandı.