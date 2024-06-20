Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 artışla 518,91 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 artarak 8.272,46, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 18.254,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34 yükselerek 7.671,34 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,37 artışla 33.675,15 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,3 azalarak 1,071 seviyesinden işlem gördü.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,25'te sabit bıraktı.
İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1,25'e indirdi.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14'üncü yaptırım paketinde anlaştı.
AB pazarında yeni otomobil satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 geriledi.