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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,66 artışla 520,05 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artarak 8.243,74, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,99 değer kazanarak 19.254,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 yükselerek 7.560,09 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 artışla 33.933,03 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.52 itibarıyla yüzde 0,36 değer kaybederek 1,094 seviyesinden işlem gördü.

Stoxx Europe 600'de yer alan bütün sektörlerde artış yaşandı. Endekste yer alan teknoloji hisseleri yüzde 1,3 değer kazandı.

Avrupa piyasaları, petrol fiyatlarındaki gerilemeyi ve merkez bankalarının faiz oranlarını daha fazla düşürebileceği beklentisini olumlu karşıladı.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 azalışla 76,4 dolardan işlem görüyor.

Almanya'nın ihracatı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,3 artışla 131,9 milyar avro, ithalatı ise yüzde 3,4 düşüşle 109,4 milyar avro oldu.

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