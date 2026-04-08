Avrupa CDS’leri ateşkes sonrası düştü
ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından piyasa algısındaki iyileşmeyle Avrupa kredi piyasalarında risk primi geriledi.
Ateşkes anlaşmasının Orta Doğu’daki çatışmada kalıcı barış ihtimalini artırması, piyasalardaki endişeleri hafifletti. S&P Global Market Intelligence verilerine göre, euro cinsi yüksek getirili kredi temerrüt takaslarını (CDS) izleyen iTraxx Europe Crossover endeksi 33 baz puan düşerek 302 baz puana geriledi.
Capital.com ekonomisti Daniela Hathorn, ateşkesin kısa vadeli görünümü iyileştirdiğini ancak krizin geniş çaplı makroekonomik etkilerinin hâlâ belirsiz olduğunu vurguladı. Ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşme ihtimali, yatırımcıların güvenini artırarak kredi piyasalarında rahatlama sağladı.