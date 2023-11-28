Avrupa doğal gaz fiyatları 7 haftanın en düşüğünde

Montel-Foreks'in haberine göre, Avrupa'nın en likit merkezi olan Hollanda TTF hub’ında Aralık vadeli kontrat ıce Endex'te 9 Ekim'den bu yana en düşük seviyesi olan 41,90 EUR/MWh seviyesine geriledikten sonra en son dünkü kapanışına göre 1,74 EUR düşüşle 42,24 EUR/MWh düzeyine geriledi.

İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri kontratı 4,51 p düşüşle 107,70 p/th düzeyine geriledi. Kontrat gün içinde yedi haftanın en düşük seviyesi olan 107 p/th düzeyinden satış yaptı.

LSEG Avrupa Doğal Gaz Direktörü Wayne Bryan, “Düşüş eğilimi hâkim oldu. Norveç'ten güçlü akışlar görüyoruz ve hala bol miktarda LNG var” bilgisini aktarıyor.

Gassco verilerine göre, bugün Norveç'ten kıtanın geriye kalanına yapılan gaz sevkiyatı 356 milyon mᶟ/gün civarında kaydedildi.

Geçici Kpler verilerine göre, Türkiye hariç Avrupa'daki destinasyonlara LNG teslimatlarının Kasım ayında altı ayın en yüksek seviyesi olan 10,34 milyon tona (14 milyar mᶟ) ulaşması bekleniyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa gaz depolama tesislerinde doluluk oranının en son %97'nin biraz üzerinde olduğu görüldü.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI) tahminlerine göre, gelecek hafta Batı Avrupa'da sıcaklıklar mevsim normallerinin ortalama 1-4 °C altında seyredecek. Bir sonraki hafta ise sıcaklıklar normalin 2 °C üzerine kadar yükselecek.