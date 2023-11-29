Avrupa doğal gaz fiyatları 7 haftanın en düşüğünde

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Aralık vadeli kontrat en son 0,73 EUR düşüşle 42,5 EUR/MWh seviyesine geriledi. Kontrat gün içinde 41,40 EUR/MWh ile yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri kontrat en son 1,68 p düşüşle 107 p/th seviyesine geriledi. Bu seviye de yine yedi haftanın yeni en düşük düzeyli satışı olarak kayda geçti.

Bir analist, “Geçen hafta depodan çekilen miktarlar geçmişteki benzer durumlara kıyasla daha az olduğu için gaz hâlâ düşüyor” diyerek bunun talepte bir yıkımın meydana geldiğini gösterdiğini ekliyor.

Analist, en son ECMWF ve GFS hava durumu modellerinin soğuk hava döneminin 8 Aralık civarında sona ereceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Montel Energy Quantified (EQ) tarafından yapılan son tahminlerine göre, Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi olan Almanya'da sıcaklıklar bu hafta normalin ortalama 5,2 °C altına inecek. Gelecek hafta

Gassco verilerine göre Norveç'ten Avrupa'nın geri kalanına yönelik akışlar en son 342 milyon mᶟ/gün seviyesinde görüldü.