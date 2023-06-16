Avrupa doğal gaz fiyatları geriliyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Temmuz vadeli kontrat dün 49,95 EUR/MWh seviyesine kadar çıkarak 10 haftanın en yüksek düzeyli satışını yapmıştı. Kontrat Ice Endex'te en son 6,10 EUR veya %14,8 düşüşle 35,05 EUR/MWh düzeyinden işlem gördü.

Ancak, şu anda geçen Cuma günkü 32,05 EUR/MWh kapanış fiyatıyla karşılaştırıldığında kontratın yaklaşık 3,00 EUR daha yüksek işlem gerçekleştirdiği görülüyor.

TTF spot gaz kontratı ise en son 5,68 EUR düşüşle 34,95 EUR/MWh seviyesinden el değiştirdi.

İngiltere NBP hub’ı Temmuz vadeli ve spot gaz kontratları Ice Futures’ta bugün en son sırasıyla 15,36 p düşüşle 87,64 p/th ve 17,50 p azalışla 87,00 p/th seviyelerinden satış yaptı.

Bir trader, “Piyasa, Norveç Kuzey Denizi'ndeki kesinti uzatmalarının teşvik ettiği bu haftaki yükselişe karşı tepki veriyor” yorumunu yapıyor.