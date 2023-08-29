Avrupa doğal gaz fiyatları geriliyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Eylül vadeli kontrat bugün en son bir önceki kapanışına göre yaklaşık %5 düşüşle 36,35 EUR/MWh düzeyinden işlem gördü.

Avustralyalı sendikaların Chevron'a 7 Eylül'den itibaren küresel LNG arzının yaklaşık %7'sini oluşturan Gorgon ve Wheatstone LNG tesislerinde endüstriyel eylem başlatma niyetlerini bildirmelerinin ardından kontrat Pazartesi günü %10'dan fazla değer kazandı.

Bu yükseliş, geçtiğimiz Perşembe günü ihracatçı Woodside'ın Kuzey Batı Shelf tesislerinde endüstriyel eylemin önlenmesi için sendikalarla anlaşmaya varması ve Avrupa gaz fiyatlarının 28,99 EUR/MWh'ye kadar düşmesiyle yaşanan rahatlamanın ardından geldi.

Sidney merkezli Enerji Analisti Saul Kavonic, “Avustralya'da faaliyet gösteren ve karar veremeyen Chevron ve Shell gibi uluslararası gaz şirketleri, endüstriyel eylemlerin Woodside gibi yerel şirketlere göre grev riskinin daha fazla tırmandığını görme eğiliminde olabilir” ifadelerini kullanıyor.

Geçen yıl Shell'in Prelude platformuyla ilgili bir anlaşmazlığın çözülmesi neredeyse üç ay sürmüştü.

Kavonic, “Müzakerelerin sonuç aralığını daraltacak üç önemli sendika müzakeresi örneğiyle birlikte, küresel arzı maddi olarak etkilemeden bir çözüme varılmasının hâlâ muhtemel olduğunu, ancak bunun Woodside müzakerelerinde gördüğümüzden daha sancılı bir süreç olabileceğini söylüyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe-GIE) verilerine göre, Avrupa depolama tesisleri en son %93 dolulukta kaydedildi.