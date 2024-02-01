Avrupa doğal gaz fiyatları güçlü arz ile düşüyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Mart vadeli kontrat bugün en son 0,78 EUR düşüşle 29,46 EUR/MWh seviyesinden satış yaptı. Kontrat gün içinde 30,89 EUR/MWh seviyesine kadar yükseldi.

İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri kontrat ise en son 1,75 p/th azalışla 72,55 p/th düzeyinden satış yaptı.

Bir enerji analisti, “Havanın önümüzdeki 10 gün daha ılıman ve depolamanın yüksek dolulukta olması nedeniyle temel verilerin genel olarak düşüş eğiliminde olduğunu tahmin ediyorum” öngörüsünü paylaşıyor.

Montel Energy Quantified (EQ) tahminlerine göre, Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi olan Almanya'da ortalama sıcaklıklar bu hafta sonu 8 °C, 12 Şubat'tan itibaren de 1 °C dolaylarında seyredecek.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, AB gaz depolama tesisleri en son %70,6 dolu görüldü.