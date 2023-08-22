Avrupa doğal gaz fiyatları iki ayın zirvesinde

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı ön ay kontratı, 10 haftanın en yüksek seviyesi olan 44,25 EUR/MWh'e ulaştıktan sonra en son dünkü kapanışına göre 3,00 EUR artışla 43,79 EUR/MWh seviyesinden satış gerçekleştirdi.

İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri ise 7,95 p artışla 110,00 p/th düzeyinden satış yaptı.

Fiyatlardaki yükseliş, Avustralya'daki Woodside'daki işçilerin yarın işverenlerle son bir tur görüşme yapacak olması nedeniyle gerçekleşiyor. Ücret ve koşullar konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmaması halinde bu durum önümüzdeki hafta 16,9 milyon ton/yıl kapasiteli North West Shelf LNG tesisini etkileyecek grev eylemine yol açabilir.

İsveç merkezli bir trader, durumla ilgili olarak “Mevcut oynaklık seviyeleri göz önüne alındığında, sadece gürültüyle %5'lik bir hareket elde edebilirsiniz. Grevle ne olacağını öğrenene kadar fiyatların daha da düşmesi için herhangi bir neden göremiyorum.” şeklinde konuşuyor.

Perşembe ve Cuma günü Chevron ile yapılacak daha fazla görüşme, 8,9 milyon ton/yıl Wheatstone ve 15,6 milyon ton/yıl Gorgon LNG ünitelerindeki üretimin tehdit altında olması nedeniyle önümüzdeki hafta şirketin Avustralya'daki tesislerinde bir grevin olup olmayacağı da netleşebilir.

Analistler, tüm bunların bölgedeki tarihsel olarak yüksek depolama seviyelerinin olduğu ve ünitelerin kapasitenin %91'ine kadar dolduğu bir ortamda gerçekleştiğini, Norveç tedarikinin ise güçlü kaldığını ve bunun herhangi bir olumsuzluğu azaltabileceğini söylüyor.