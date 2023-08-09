Avrupa doğal gaz fiyatlarında 5 haftanın zirvesi

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Eylül kontratı en son 6,41 EUR artışla 37,48 EUR/MWh düzeyinden işlem gördü. Kontrat gün içinde 3 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 38,33 EUR/MWh düzeyine kadar yükseldi.

İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri ise 16,26 p yükselişle 94,40p/th seviyesinden satış yaptı.

Brainchild Commodity Intelligence'tan Klaas Dozeman, bugünkü tahminlerin, Orta ve Batı Avrupa'da bir süre serin ve rüzgarlı geçen havanın ardından daha sıcak ve daha durgun koşullara geçişe işaret ettiğini söylüyor.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI) verilerine göre, Fransa'daki sıcaklıklar önümüzdeki haftadan itibaren normalin 2 ila 4 °C üzerine çıkacak.

Montel Energy Quantified (EQ) verilerine göre ise, Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi olan Almanya’da, Pazartesi gününden 21 Ağustos'a kadar sıcaklıkların normalin 1 ila 2 °C üzerine çıkacak.