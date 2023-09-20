Avrupa doğal gaz fiyatlarında düşüş beklentisi

Avrupa'nın kısa vadeli arz kesintilere karşı bir tampon görevi gören mevsim normallerinin üzerindeki stoklarla kışa girmekte olduğunu belirten Wood Mackenzie, yenilenebilir enerji kaynaklarının pazar payı kazanması, nükleer üretimin artması ve ekonomik baskıların sanayi ve hane halkı tüketimi üzerinde baskı oluşturması nedeniyle elektrik için gaz kullanımında da bir düşüş yaşandığına işaret etti.

Wood Mackenzie yayınladığı raporda, "Avrupa gaz sektörü, önümüzdeki yıl fiyatlar üzerinde zincirleme etkisi olacak bir gaz talebi düşüşü görecek gibi görünüyor. Elektrikte kullanılan gazın 2024'te yıllık bazda %12 azalması bekleniyor, bu da 2023'tekine benzer bir düşüş anlamına geliyor" dedi.

Wood Mackenzie'de araştırma direktörü olan Mauro Chavez, "Norveç bakım programının uzatılması, depolama seviyeleri bu kadar yüksek olmasaydı ciddi bir etki yaratabilirdi. Avustralya'daki grevler küresel LNG piyasasında dalgalanma yaratacak olsa da, kısa ömürlü olmaları ve Asya ve Avrupa piyasa dengeleri üzerindeki etkilerini sınırlamaları daha muhtemel" diye konuştu.