Avrupa doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş enerji krizinde yeni bir perdenin habercisi mi?

Küresel enerji piyasaları, Orta Doğu’daki askeri hareketliliğin yarattığı volatilite ile yön bulmaya çalışırken, referans fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü ivme kırılganlığı yeniden gündeme getirdi. Hollanda merkezli sanal ticaret noktası TTF’de işlem gören kontratlar, bölgedeki gerilimin tedarik zincirini aksatabileceği endişesiyle mart ayında 68-70 Euro/MWh bandına kadar tırmanmıştı.

Nisan ayı başında sağlanan diplomatik ilerlemeler ve ateşkes haberleri fiyatlarda %17,5 oranında sert bir geri çekilme sağlasa da, bugün itibarıyla fiyatlar 44,72 Euro/MWh seviyesinde tutunarak risk primini korumaya devam ediyor.

Tedarik zincirindeki Hürmüz riski

Enerji fiyatlarındaki bu hassasiyetin odağında, küresel LNG trafiğinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı yer alıyor. Katar gibi dev üreticilerin sevkiyat rotalarında yaşanabilecek olası bir aksama, enerji stoklarını %29,56 gibi kritik seviyelerde tutan Avrupa ekonomileri için büyük bir risk teşkil ediyor. Bu volatilitenin kalıcı olması durumunda 2026-2027 kış sezonu öncesi depolama maliyetlerinin hedeflerin çok üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Sanayi maliyetleri ve rekabet gücü

Doğal gaz fiyatlarındaki artış, Avrupa genelinde imalat sanayii üzerinde doğrudan bir girdi maliyeti baskısı oluşturuyor. Özellikle Almanya piyasasında fiyatların 46,20 Euro/MWh seviyelerinde seyretmesi; kimya ve çelik gibi enerji yoğun sektörlerin marjlarını daraltıyor.

ABD’de doğal gazın 3,13 USD/MMBtu gibi çok daha düşük seviyelerde işlem görmesi ise Avrupa sanayisinin küresel rekabet gücünü zayıflatan temel unsurlardan biri olmaya devam ediyor.

Orta Doğu'daki gerilimin diplomatik yollarla tam olarak soğutulamaması durumunda, fiyatlardaki yukarı yönlü sapmanın kalıcı bir trende dönüşme riski masada duruyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporları da küresel gaz piyasalarının 2027 yılına kadar sıkı kalacağına işaret ediyor. Avrupa'nın yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde kritik öneme sahip olan doğal gazın böylesine spekülatif bir zemine oturması, kıtanın enerji güvenliği stratejilerini yeniden tartışmaya açıyor.