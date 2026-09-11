Avrupa doğal gazında Hürmüz etkisi: Fiyatlar haftalık %13,2 arttı

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Ekim vadeli kontratlar geçen haftanın son işlem gününü 71,95 eurodan tamamlamıştı. Bugün saat 15.43 itibarıyla 81,48 Euro'ya ulaşan kontratlar, böylece Aralık 2022'den bu yana kaydedilen yüksek seviyelere yakın seyretti.

Piyasanın odağında Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler bulunuyor. Küresel LNG akışının yaklaşık %20'sinin geçtiği güzergahta güvenlik risklerinin artması, Basra Körfezi'nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığını olumsuz etkiliyor.

Avrupa depoları geçen yılın gerisinde

Avrupa Birliği'ndeki doğal gaz depolarının doluluk oranı da piyasanın kış hazırlıkları açısından önem taşıyor. Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre depoların %67,6'sı dolu. Geçen yılın aynı döneminde doluluk oranı %79,9 seviyesindeydi.

Avrupa Komisyonu, mevcut koşullarda kış ayları için acil bir doğal gaz arz güvenliği sorunu bulunmadığını belirtiyor. Körfez'deki LNG akışının kesintiye uğraması ise Avrupa'yı alternatif kargolar için Asya'daki alıcılarla karşı karşıya bırakıyor.

LNG yüklerinin hangi pazara yöneldiği, önümüzdeki dönemde Avrupa doğal gaz piyasasının seyrinde belirleyici olacak. Asya tarafındaki yüksek ödeme gücü Avrupa'nın tedarik maliyetini artırırken, kışla birlikte ısınma ihtiyacındaki artış da piyasadaki fiyat baskısını güçlendirecek.