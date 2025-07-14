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Avrupa doğalgaz fiyatları yükselişte

Avrupa doğalgaz fiyatları soğutma talebi ve Rusya yaptırım endişeleriyle yükseldi.

Haber Merkezi
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Avrupa doğalgaz fiyatları yükselişte
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Avrupa doğalgaz fiyatları, artan sıcaklıkların soğutma talebi ile elektrik tüketimini artırması ile yatırımcıların Rusya'ya yönelik olası ABD yaptırımları konusunda endişeli olmasıyla erken işlemlerde yükseldi.

Hollanda'nın referans TTF kontratı %1 artışla megawatt saat başına 36,31 euroya kadar çıktı.

ANZ Research analistleri, "Japonya ve Güney Kore gibi alıcılardan gelen spot alımlardaki artış, azalan stoklar tarafından tetiklendi. Japon enerji şirketlerinin elindeki LNG stokları, güçlü elektrik tüketimi nedeniyle neredeyse iki ayın en düşük seviyesine geriledi." dedi.

Yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Rusya hakkında yapacağı "önemli açıklamayı" bekliyor. Olası yaptırımlar, Rusya'nın Asya'ya LNG akışını kısıtlayarak küresel arzı daraltabilir.

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