Avrupa dururken İtalya ihracatta vites yükseltti: Dış ticaret fazlası 4,3 milyar Euro’ya tırmandı

İtalya Ulusal İstatistik Ofisi tarafından paylaşılan nisan ayı resmi dış ticaret raporu, Akdeniz ekonomisinin küresel talep dalgalanmalarına karşı direncini ortaya koydu. Açıklanan verilere göre nisan ayındaki 4,3 milyar Euro'luk ticaret fazlası, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 2,448 milyar Euro'luk hacmi neredeyse ikiye katladı. Bu başarılı performansla birlikte İtalya'nın yılın ilk dört ayındaki toplam dış ticaret fazlası kazancı da 15,2 milyar Euro sınırını aşmış oldu.

Metal ve rafine petrol ihracatı büyümenin lokomotifi oldu

Ülkenin ticari dengesindeki bu hızlı yükselişin arkasında, ağır sanayi ve enerji işleme kollarından gelen çift haneli ihracat artışları yer aldı. İtalya'nın toplam dış satımı nisan ayında yıllık bazda %8,8 artarak 57,6 milyar Euro'ya ulaştı. Sektörel kırılımlarda; ana metaller ve işlenmiş metal ürünleri ihracatı %32,9 oranında büyürken, rafine petrol ürünleri dış satımı %52,0 gibi olağanüstü bir artış kaydetti. Bu dönemde İtalyan ürünlerine en yoğun talep %39,4 ile İsviçre, %36,2 ile Çin ve %12,1 ile Amerika Birleşik Devletleri pazarlarından geldi.

Enerji dışı ürünlerden gelen rekor fazla maliyetleri dengeledi

Küresel enerji borsalarındaki fiyat hareketliliği nedeniyle İtalya'nın ithalat kanadı da nisan ayında %5,5 artışla 53,3 milyar Euro'ya yükseldi. Ham petrol ve metal alımlarının etkisiyle ülkenin enerji ticaretindeki bütçe açığı 4,219 milyar Euro'dan 5,169 milyar Euro'ya genişledi. Ancak İtalyan üreticilerin enerji dışı ürün gruplarında dünyaya gerçekleştirdiği satışlardan elde edilen 9,462 milyar Euro'luk rekor fazla, enerji faturasının getirdiği yükü tamamen göğüsleyerek genel dengeyi pozitife taşımayı başardı.

Avrupa Birliği ortak pazarındaki ticari kazanımlar arttı

Raporda dikkat çeken bir diğer olumlu gelişme ise İtalya'nın Avrupa Birliği üyesi komşularıyla olan ticaretinde yaşandı. Geçen yılın nisan ayında Birlik bloğu ile ticarette sadece 128 milyon Euro fazla veren Roma yönetimi, bu yılın aynı döneminde bu rakamı 316 milyon Euro seviyesine yükseltti. Nisan ayı genelinde Avrupa Birliği pazarına yapılan ihracat %5,9 oranında artış gösterirken, birlik ülkelerinden yapılan ithalattaki artış ise %5,2 seviyesinde daha dengeli kaldı.