Avrupa ekonomisi yıla hafif toparlanma ile başladı

Euro Bölgesi'nde ocak ayında şirket faaliyetlerinde artış yaşandı.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta 49,6 olan bileşik PMI ocakta 50,2'ye çıktı. Bileşik PMI son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Aralıkta 45,1 olan imalat sanayi PMI da ocakta 46,1'e yükselerek son 8 ayın en üst seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51,6'dan 51,4'e indi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Veriler, Euro Bölgesi’nde özel sektör şirket faaliyetlerinin ocakta bir miktar arttığını ortaya koydu.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Euro Bölgesi’nde özel sektör iki aylık küçülmenin ardından ocak ayında temkinli büyüme durumuna geri döndü." ifadesini kullandı.

Bu dönemde üretim sektöründeki baskının bir miktar hafiflediğine işaret eden Rubia, hizmet sektörünün ise orta düzeyde büyümeye devam ettiğini belirtti.

Ekonominin yavaşlamaya devam ettiğine dair işaretler, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek haftaki yönetim kurulu toplantısında temel faiz oranlarını düşürme olasılığını arttırıyor.

Fransa'da imalatta hafif toparlanma yaşandı

Fransa'nın hizmet sektörü ocak ayında işletmelerin zayıf talep ve siyasi belirsizlikle karşı karşıya kalmasıyla daha da daraldı.

S&P Global tarafından yayınlanan ve yakından takip edilen iş anketine göre, öncü verilerle HCOB Hizmetler satın alma yöneticileri (PMI) İş Aktivite Endeksi, analistlerin 49,5 beklentisi ve büyümeyi gösteren 50,0 eşiğinin altında kalarak aralık ayındaki 49,3'ten 48,9'a geriledi.

İmalat faaliyet endeksi ise 42,2 olan tahmini aşarak 41,9'dan 45,3'e yükseldi.

Fransız özel sektörünü daha geniş kapsamlı yansıtan bileşik PMI Çıktı Endeksi 47,5'ten 48,3'e çıktı. Piyasa beklentisi endeksin 47,7 seviyesine geleceği yönündeydi.

Hamburg Ticaret Bankası Ekonomisti Tariq Kamal Chaudhry, "Fransa ekonomisi 2025'in başında hayal kırıklığı yaratıyor. Ülkeyi ekonomik olarak felç eden şey öncelikle siyasi kriz. Bir sonraki bütçe oylaması sadece Başbakan Bayrou hükümetinin kaderini değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik istikrarını da belirleyecek." dedi.

Ankete katılan işletmeler ayrıca Ekim 2020'den bu yana en hızlı işten çıkarmayı kaydetti.