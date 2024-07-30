Avrupa ekonomisinde beklentileri aşan büyüme

Euro Bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2024 yılı ikinci çeyrek GSYH'sine ilişkin verileri açıkladı.

Verilere göre, 20 ülkenin üye olduğu Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024’ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyürken, piyasa beklentisi yüzde 0,2 olmuştu.

Euro Bölgesi, ikinci çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 oranında büyürken de ekonomistler yüzde 0,5 büyüme öngörmüştü.

Almanya’da ekonomi daraldı

Ülkeler bazında Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ekonomi, aynı çeyrekte daralırken, ikinci büyük ekonomi olan Fransa da beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.