Avrupa ekonomisinde zorlu viraj: Büyüme neden durma noktasına geldi?

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından paylaşılan son veriler, bölge ekonomisinin 2025 yılının son çeyreğinde beklentilerin eşiğinde kaldığını net bir biçimde gösteriyor. Çeyreklik bazda kaydedilen binde ikilik bu oldukça sınırlı artış, geçmişteki hızlı büyüme dönemlerinin yerini artık daha temkinli, hatta kontrollü bir sürece bıraktığının en büyük kanıtı olarak kabul ediliyor. Yıllık bazda bakıldığında ise yüzde bir civarında seyreden bu durgun tablo, yüksek faiz oranlarının ve bölgedeki siyasi belirsizliklerin üretim çarklarını bir miktar yavaşlattığını ortaya koyuyor. Bu durumun sadece geçici bir veri kaybı değil, Avrupa genelindeki sanayi üretiminde yaşanan maliyet artışlarının bir yansıması olduğu piyasa çevrelerinde sıkça konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Bu noktada sanayi üretimindeki yavaşlamanın, bölgenin en büyük ekonomilerinde bile hissedilir bir boyuta ulaşması, büyüme beklentilerinin yeniden revize edilmesini zorunlu kılıyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın hamleleri ve öncelikler değişiyor mu?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) kanadında ise durum bugünlerde oldukça hassas bir dengede ilerlemeye devam ediyor. Banka yönetimi, bir yandan fiyat artışlarını kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan piyasayı tamamen soğutmamak ve tüketimi canlandırmak için ince bir işçilik sergilemek zorunda kalıyor. Mart ayı verilerine göre faizlerin sabit tutulması, bankanın önceliği kısa vadeli büyümeden ziyade fiyat istikrarına verdiğini açıkça gösteriyor. Bu durum, Avrupa pazarında tüketim iştahının bir süre daha düşük seyredeceği ve hane halkının harcama alışkanlıklarında daha tutumlu bir döneme gireceği anlamını taşıyor. Dolayısıyla kıta genelinde yatırım iştahının yeniden açılması için enflasyon verilerindeki kalıcı düşüşün tescil edilmesi bekleniyor ve bankanın bu sıkı duruşunun ekonomik aktiviteyi bir süre daha baskılamaya devam edeceği öngörülüyor.

Türkiye için kritik soru: Risk mi yoksa stratejik bir fırsat mı?

Avrupa coğrafyasında gözlemlenen bu yavaşlama, bölgenin en büyük ticaret ortaklarından biri olan Türkiye için ihracat ve sanayi üretim süreçlerinde yeni bir dönemi işaret ediyor. Talepteki durağanlık sanayi üretimi üzerinde belirli bir baskı oluşturma potansiyeli taşısa da, Avrupa genelinde yükselen enerji ve işçilik maliyetlerinin, Türkiye’nin lojistik avantajlarını ve üretim kapasitesini daha görünür kılması bekleniyor. Bu süreçte pazar payının korunması ve nitelikli üretimin sürdürülmesi, dış ticaret dengeleri açısından kritik bir önem arz ediyor. Mevcut durağanlık döneminde pazar çeşitliliğinin artırılması ve Avrupa pazarındaki yapısal değişimlerin yakından takip edilmesi, Türkiye’nin bölgesel üretim gücünü pekiştirecek temel unsurlar arasında yer alıyor.