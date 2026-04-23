Avrupa enerjide 45 Euro sınırında: İran’ın gemi hamlesi yeni bir arz krizi mi?

Avrupa’da doğal gaz fiyatları, 2026 yılının ilk çeyreğini geride bırakırken jeopolitik ve meteorolojik bir kıskacın içine girdi. Gösterge vadeli kontratlar megavat saat başına 45,40 Euro seviyesine ulaşarak günlük bazda %4,2’lik bir değer kazancı kaydetti. Mart ayı ortasında 74 Euro bandını test eden fiyatların ardından yaşanan bu yeni dalga, arz güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Fiyatlardaki bu ani ısınmanın temelinde, İran'ın stratejik Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sıkılaştırması yatıyor. İki kargo gemisinin İran güçlerince ele geçirilmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıları askıya alma kararına rağmen bölgedeki belirsizliğin sürdüğünü kanıtladı. Özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) rotalarının geçtiği bu kritik su yolundaki gerilim, fiyatların 40 Euro barajını hızla aşmasına neden oldu.

Mart ayındaki iyimserlik yerini maliyet şokuna mı bıraktı?

Sadece jeopolitik riskler değil, Avrupa genelinde mevsim normallerinin çok altında seyreden soğuk hava dalgası da fiyatları yukarı yönlü baskılıyor. Nisan ayında kalorifer kullanımının artması, depolardaki doluluk oranlarını kritik bir teste tabi tutuyor.

Hatırlanacağı üzere, 19 Mart’ta 74 Euro seviyesine kadar tırmanan doğal gaz kontratları, barış müzakerelerine dair iyimserlikle yaklaşık %39 oranında bir geri çekilme yaşamıştı. Ancak bugünkü veriler, bu iyimserliğin yerini yeniden maliyet şoku endişelerine bıraktığını gösteriyor. Piyasalar şimdi hem Orta Doğu'daki gelişmelere hem de Avrupa sanayisinin bu yüksek fiyat yükünü ne kadar taşıyabileceğine odaklanmış durumda.