Avrupa gaz fiyatları 6 haftanın zirvesinde

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Nisan kontratı ICE Endex'te en son 0,51 EUR düşüşle 28,36 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü.

Kontrat Salı günü 29,75 EUR/MWh ile 5 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri ise en son 0,56 p düşüşle 73,14 p/th seviyesinden işlem gerçekleştirdi.

Bir emtia analisti, piyasanın tavana ulaşıp ulaşmadığını söylemenin şimdilik zor olduğunu söylüyor.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI) tahminlerine göre, önümüzdeki dört hafta boyunca kısa süreli soğuk havalar yaşanabilecek olsa da, ılıman koşulların oluşma ihtimali daha yüksek görünüyor.

Kpler verilerine göre; Japonya, Güney Kore ve Çin'e yapılan toplam LNG teslimatlarının bu ay Şubat ayındaki toplamdan yaklaşık %1,4 artarak 21,5 milyar mᶟ’e yükseldiği görülürken, Türkiye dâhil Avrupa merkezli alıcıların ithalatı 1,4 milyar mᶟ’ten 12 milyar mᶟ’e düşebilir.