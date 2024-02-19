Avrupa gaz fiyatları 8 ayın en düşüğünde
Avrupa doğal gaz fiyatları bugün, ılıman hava koşulları, güçlü stoklar ve Norveç arzındaki iyileşmenin ardından sekiz ayın en düşük seviyelerine geriledi.
Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı mart vadeli kontrat en son 0,61 Euro düşüşle 24,21 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü. Kontrat gün içinde 24,10 EUR/MWh ile Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesinde kaydedildi.
İngiltere NBP hub’ı Mart kontratı en son 1,43 p düşüşle 59,13 p/th seviyesinden satış yaptı.
Kuzey Avrupa merkezli bir trader, Norveç'in Avrupa'ya boru hattı akışındaki hafif iyileşmeyle birlikte Avrupa'nın arz-talep dengesinin Cuma gününden bu yana kademeli olarak gevşediğini belirtti.
Norveç boru hattı ile Avrupa’nın geriye kalanına 339 milyon mᶟ/gün seviyesinde gaz sevkiyatı gerçekleştiriyor.
Montel Energy Quantified (EQ) verilerine göre, Avrupa'nın en büyük doğal gaz piyasası Almanya'da sıcaklıklar bu hafta normalin yaklaşık 4 °C üzerinde olacak. Sıcaklıkların ancak Şubat ayının son günlerine doğru düşüş göstermesi bekleniyor.
Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa gaz depolama tesisleri en son %65'in biraz üzerinde dolulukta kaydedildi.