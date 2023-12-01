Avrupa gaz fiyatları güçlü arz yatay

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Ocak vadeli doğal gaz kontratı Ice Endex'te bugün en son 0,11 EUR artışla 42,20 EUR/MWh seviyesinden satış yaptı. İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri en son 0,40 p düşüşle 106,73 p/th seviyesine geriledi.

Hollanda TTF hub’ı gün öncesi kontrat en son 0,63 EUR düşüşle 41,78 EUR/MWh seviyesinde görülürken, NBP kontratı 3,50 p düşüşle 105,50 p/th düzeyine geriledi.

Bir trader, “Depolama birimleri hala dolu ve bol miktarda LNG geliyor” diyerek bunun, sıcaklıkların normalin birkaç derece altına düştüğü Kuzey Avrupa'daki mevcut soğuk havayı telafi ettiğini ekledi.

Ancak trader, bazı hava tahminlerinin daha düşük sıcaklıklara doğru yeniden revize edilmesiyle yükseliş sinyali olduğunu söylüyor.

Trader, “Bu biraz risk oluşturuyor ancak şu ana kadar talep, soğuk günlerde bile kimseyi tedirgin edecek kadar yüksek olmadı” ifadelerini kullanıyor.

Son tahminler, AB'nin en büyük gaz tüketicisi olan Almanya'da önümüzdeki hafta sıcaklıkların normalin 2,5-4,5 °C altında olabileceğini gösteriyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa depolama tesisleri en son %95,9 dolulukta kaydedildi.

Gassco verilerine göre, Norveç'ten Avrupa'nın geri kalanına yönelik akışlar en son 351,8 milyon mᶟ/gün seviyesinde kaydedildi.