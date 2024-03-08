Avrupa gaz fiyatları yüksek depolama ile düşüyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Nisan vadeli gaz kontratı bugün en son 0,38 EUR düşüşle 26,37 EUR/MWh düzeyinden satış yaptı.

İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri en son 0,43 p artışla 65,73 p/th düzeyinden işlem gördü.

Avrupa Gaz Altyapısı'ndan (GIE) alınan verilere göre, kıta genelindeki depolama tesisleri en son %61 dolulukta kaydedildi.

LSEG Gaz Piyasası Analisti Yuriy Onyshkiv, “Depolamanın kışı rekor seviyede bitirmesini beklediğimiz için TTF aylık vadeli kontratı düşüş baskısı altında kalmaya devam ediyor. Yüksek stoklar düşüş faktörlerinden biri, diğeri ise kışın neredeyse bitmiş olması ve dolayısıyla yukarı yönlü risklerin artık ortadan kalkması” yorumunu yapıyor.