Avrupa gaz fiyatları yükseliyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Nisan vadeli kontrat ICE Endex'te bugün en son 0,31 EUR artışla 25,18 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü.

TTF gün öncesi kontrat ise 0,52 EUR artışla 25,40 EUR/MWh düzeyinden satış yaptı.

İngiltere NBP hub’ı Nisan kontratı ICE Futures'ta 1 p artışla 62,58 p/th seviyesinden satış yaptı.

Almanya merkezli bir portföy yöneticisi, “Avrupa önümüzdeki birkaç hafta boyunca daha serin hava ve düşük rüzgar enerjisi üretimi ile istikrarlı bir hava durumuyla karşı karşıya kalacak” bilgisini aktarıyor.

Yönetici bunun, ısıtma ve enerji sektörlerinden gelen talebin artması anlamına geleceğini de sözlerine ekliyor.

Verilere göre, Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi olan Almanya'da sıcaklıkların önümüzdeki hafta 4,7 °C civarında, yani normalin 0,4 °C üzerinde seyredecek.