Avrupa gaz fiyatlarında yatay seyir

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Temmuz ayı vadeli kontrat Ice Endex'te en son 0,41 EUR düşüşle 38,30 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü. Kontrat gün içinde 40,00 EUR/MWh seviyesinden işlem gerçekleştirdi.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI) verilerine göre, Orta Avrupa'da sıcaklıklar bu hafta sonu kısa bir süre için düşecek, ancak önümüzdeki hafta tekrar mevsim normallerinin 3 ila 5 °C üzerine çıkacak.

Piyasa katılımcıları, özellikle rahat gaz depolama seviyeleri göz önüne alındığında, Norveç kesintisinin yol açtığı geçen haftaki fiyat artışının ardından piyasada duyarlılığın daha rahat olduğunu söylüyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, kıta genelindeki depolama tesisleri en son %75 dolulukta kaydedildi.