Avrupa imalat faaliyetlerinde yavaşlama hafifledi

Euro Bölgesi'nde imalat faaliyetlerinde yavaşlama hafifledi, en kötü geride kalmış olabilir





Euro Bölgesi imalat sektörü üçüncü çeyreğin ortasında yoğun baskı altında kalmayı sürdürdü. Ancak imalat sektöründe yavaşlama bir önceki aya göre hafifledi ve fabrikalar için en kötü dönemin geride kalmış olabileceğine işaret etti.

S&P Global ve HCOB tarafından hazırlanan nihai Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayındaki 42,7'den Ağustos ayında 43,5'e yükseldi. Veriler öncü rakamlarda açıklanan 43,7 seviyesinin altında kaldı. Endeks böylece son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Endekste 50 seviyesinin altı aktivitede daralmaya işaret ediyor.

İmalat sektörü üretim endeksi 42,7 seviyesinden 43,4 seviyesine çıktı.

Yeni siparişler endeksi 39,1 seviyesinden 39,0'a düşerek, firmaların ücretlerini düşürmeye devam etmelerine yol açtı. Bu rakam, Covid-19 salgınının etkisinin gücünü en fazla gösterdiği dönemlerden bu yana en düşük ikinci seviye olarak kaydedildi.

Alt endekslerden 12'si de yukarı yönlü hareket etti veya değişim göstermedi. Bu da son birkaç aydır düşüş eğiliminin genel anlamda gücünü kaybetmeye başladığını gösterdi.