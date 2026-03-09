Avrupa Komisyonu'ndan, AB'ye daha kararlı güç kullanımı çağrısı

"Avrupa, durumun gerçekliğine odaklanmalı ve dünyayı bugün olduğu gibi görmeli" diyen von der Leyen, İran halkının özgürlük, onur ve kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu, bunun tehlike ve istikrarsızlıkla dolu olacağını bilseler de desteklediklerini vurguladı.

Von der Leyen, çatışmanın bölgesel bir krize dönüştüğünü ve bunun sonuçlarının şimdiden hissedildiğini belirterek, Avrupa’nın artık eski dünya düzeninin koruyucusu olamayacağını ifade etti. "Müttefiklerimizle birlikte inşa ettiğimiz kurallara dayalı sistemi her zaman savunacağız, ancak artık çıkarlarımızı korumanın tek yolu olarak ona güvenemeyiz" dedi.

Brüksel’de AB büyükelçileri için düzenlenen konferansta konuşan von der Leyen, Avrupa’nın gücünü daha kararlı şekilde yansıtması gerektiğini ve kurumların hızla değişen dünyaya ayak uydurup uydurmadığının sorgulanması gerektiğini söyledi. Avrupa’nın jeopolitik aktör olarak güvenilirliğini artırmak için mevcut sistemin yardımcı mı yoksa engel mi olduğunun tartışılması gerektiğini vurguladı.