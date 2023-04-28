"Avrupa Komisyonu'nun önerileri yalnızca bir 'ilk adım'"

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Avrupa Komisyonu'nun önerdiği mali kuralların reformu sadece bir ilk adım olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği ekonomi ve maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarının İsveç'te düzenlenen toplantısında, borç ve açık kurallarında reform yapma önerileri de görüşüldü.

Lindner, tekliflerde sayısal gerekliliklerin ve önlemlerin yer alması gerektiğini ifade etti ve Almanya'nın görüşmelerde yapıcı bir rol oynadığını söyledi.

Hızlı bir anlaşmanın tercih edileceğini belirten Lindner, ancak mümkün değilse mevcut AB mali kurallarının uygulanacağını da vurguladı.