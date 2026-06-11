Avrupa Merkez Bankası, 33 ay sonra faiz artışına hazırlanıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), İran savaşının tetiklediği enerji maliyetlerindeki artışın Euro Bölgesi ekonomisine daha geniş çapta yayılmasından önce yükselen enflasyonun önünü kesme umuduyla bugün faiz oranlarını artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

London Business School'dan profesör Richard Portes, "Beklentileri yönetmek için bu kez faizleri artırmak zorundalar" dedi. Portes, "Eğer artırmazlarsa, piyasanın görüşü ECB'nin enflasyonun kontrolden çıkmasına göz yummaya istekli olduğu yönünde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Perşembe günkü artış, yaklaşık üç yılın ilk faiz artışı olacak ve ECB'nin gösterge mevduat faizini yüzde 2,0'dan yüzde 2,25'e çıkaracak. Kaynaklar Reuters'a, ECB'nin bu hafta ilave faiz artışlarına bağlanmasının olası olmadığını söyledi; ancak finansal piyasalar önümüzdeki yıl içinde iki artış daha bekliyor ve bir sonraki adımın eylül ayı kadar erken bir tarihte gelebileceğini öngörüyor.

Birçok ECB uzmanı, beklenen adımı, fiyat baskıları azalırsa geri alınabilecek tedbir niteliğinde bir adım olan "sigorta artışı" olarak nitelendirdi.

Zürih merkezli EFG Bank Baş Ekonomisti ve İrlanda Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Stefan Gerlach, bir blog yazısında, "Haziranda faiz artırmanın gerekçesi beklentilerin halihazırda çıpasından kopmuş olması değil; şimdi harekete geçmenin tam da bunların kopmasını engelleyecek olmasıdır" değerlendirmesini yaptı.

Berenberg'den Holger Schmieding, durağan bir işgücü piyasası ve zayıf tüketici talebi göz önüne alındığında ECB'nin "bir politika hatasına gittiğini" söyledi.

Schmieding bir notunda, "Devam eden talep tahribatı ortasında, fiyatlardaki kaçınılmaz geçici sıçramanın ... daha yüksek faizlerle ele alınması gereken uzun soluklu bir enflasyon sorununa dönüşmesi olası görünmüyor" ifadelerini kullandı.