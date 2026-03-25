Avrupa Merkez Bankası başekonomistinden ekonomi için 3 senaryo

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip R. Lane’in aktardığı baz senaryoda enerji fiyatları mevcut teknik varsayımlar doğrultusunda şekilleniyor ve enflasyon üzerindeki dolaylı etkilerin sınırlı kalacağı öngörülüyor. Ancak olumsuz senaryoda enerji arzındaki kesintilerin sürmesiyle fiyatlar ve ücretlerde daha güçlü ikinci tur etkiler bekleniyor. Bu durumda enflasyon baz senaryoya göre yaklaşık bir puan daha yüksek, büyüme ise daha zayıf gerçekleşiyor.

Şiddetli senaryoda ise enerji arzındaki kesintilerin ağırlaşması ve altyapıda ciddi yıkımların yaşanması öngörülüyor. Bu senaryoda enflasyon baz senaryoya göre üç puana kadar daha yüksek seyrediyor, büyüme ise 2026 ve 2027’de yaklaşık bir puan daha düşük gerçekleşiyor.

Baş Ekonomist, para politikasının geleceğine dair yaptığı değerlendirmede, ECB'nin veriye dayalı ve her toplantıda durumu yeniden değerlendiren esnek bir yaklaşım sergileyeceğini yineledi.Mevcut şokun 2021-2022 dönemindeki tecrübeler ışığında analiz edildiğini ancak bu kez operasyonel fiyatlama hızının daha yüksek olabileceğini belirten Lane, “Şokun büyüklüğü ve kalıcılığına göre enflasyon hedefinden sapmalar hızla artabilir” dedi.

Sunumun sonunda, enflasyonun orta vadeli hedefe dönmesi için tüm ekonomik göstergelerin ve özellikle enerji fiyatlarının diğer sektörlere geçişkenliğinin titizlikle takip edileceği mesajı verildi.