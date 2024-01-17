Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Zafer henüz kazanılmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, finans piyasalarında faiz oranlarının düşürülmesine yönelik agresif beklentilerin politika yapıcılara görevlerinde yardımcı olmadığını söyledi.

Davos'ta Bloomberg TV'ye konuşan Lagarde, "Beklentilerin, gerçekleşmesi muhtemel olana kıyasla çok yüksek olması enflasyonla mücadelemize yardımcı olmuyor" dedi.

Lagarde, "Doğru yoldayız, yönsel olarak yüzde 2'ye doğru ilerliyoruz, ancak orta vadede sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye ulaştığımızdan emin olmadıkça ve bunu destekleyecek verilere sahip olmadıkça zafer naraları atmayacağım. Henüz değil" diye konuştu.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, borçlanma maliyetlerini düşürmeyi düşünmeye başlamak için yazın uygun bir dönem olabileceğini öne sürerek, bunu şimdi tartışmanın erken olduğunu söyledi. Holzmann ise Kızıldeniz'deki gerginlikler gibi risklere atıfta bulunarak 2024 yılında kesintilerin garanti olmadığı uyarısında bulundu.