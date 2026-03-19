Avrupa Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizi değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), temel politika faizini yüzde 2 seviyesinde sabit tutma kararı alırken, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki belirsizliği artırdığı uyarısında bulundu.

Banka; mevduat, ana refinansman operasyonları ve marjinal borç verme imkanı faiz oranlarını sırasıyla yüzde 2,00, yüzde 2,15 ve yüzde 2,40 seviyelerinde değiştirmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Ortadoğu'daki çatışmaların görünümü önemli ölçüde daha belirsiz hale getirdiği, enflasyonda yukır, ekonomik büyümede aşağı yönlü riskler oluşturduğu belirtildi. Yüksek enerji fiyatları aracılığıyla kısa vadeli enflasyon üzerinde kayda değer bir etki olacağı vurgulanırken, orta vadeli etkilerin çatışmanın yoğunluğu, süresi ve enerji fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatları ile ekonomiye yansımalarına bağlı olacağı ifade edildi.

"Ekonomi direnç gösteriyor"

Yönetim Konseyi'nin belirsizliği yönetmek için iyi bir konumda olduğu vurgulanan açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefi civarında seyrettiği, uzun vadeli beklentilerin çıpalandığı ve ekonominin son çeyreklerde direnç gösterdiği kaydedildi.

ECB’nin yeni projeksiyonlarına göre manşet enflasyonun 2026’da ortalama yüzde 2,6, 2027’de yüzde 2,0 ve 2028’de yüzde 2,1 olması bekleniyor. Enerji ve gıda hariç enflasyonun ise 2026’da yüzde 2,3, 2027’de yüzde 2,2 ve 2028’de yüzde 2,1 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu rakamlar Aralık tahminlerine göre yukarı yönlü revize edildi.

Büyüme tahminleri düştü

Büyüme tahminleri ise aşağı yönlü revize edildi. Euro bölgesi ekonomisinin 2026’da yüzde 0,9, 2027’de yüzde 1,3 ve 2028’de yüzde 1,4 büyümesi bekleniyor.

Varlık alım programı (APP) ve pandemi acil alım programı (PEPP) portföyleri ise vadesi dolan menkul kıymetlerin yeniden yatırılmamasıyla öngörülebilir şekilde küçülmeye devam ediyor.

ECB, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu ve kararların veri odaklı şekilde toplantı bazında alınacağını belirtti. Banka Başkanı’nın kararların arka planına ilişkin değerlendirmeleri 14.45 CET’de yapılacak basın toplantısında açıklanacak.