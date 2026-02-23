Avrupa Merkez Bankası dijital Euro için hazırlıklarını hızlandırıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), elektronik ödemelerde Avrupa parasal egemenliğini güçlendirecek yeni bir projeye odaklandı. Dijital Euro olarak adlandırılan bu merkez bankası dijital para birimi, nakit Euro’ya benzer şekilde devlet garantili olacak, ancak dijital ödemelerde kullanıma uygun olacak.

Pilot uygulamalar ve hedeflenen takvim

ECB, projeyi teknik olarak olgunlaştırmak için altyapı çalışmalarını tamamladı ve test aşamasına geçmeye hazırlanıyor. Pilot uygulamalar, sınırlı sayıda ödeme sağlayıcı ve kullanıcıyla yürütülecek ve sistemin pratikte nasıl çalıştığı sınanacak. Bu aşamanın 2027’de başlaması planlanıyor ve deneyimler doğrultusunda sistemin eksikleri giderilecek.

Tam ölçekli kullanım ise 2029’a kadar hedefleniyor. Bu süreç, yalnızca teknolojik hazırlıkla sınırlı değil; Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin gerekli yasal düzenlemeleri tamamlaması da gerekiyor. ECB, pilot ve resmi uygulama süreçlerini yakından koordine ederek hem güvenliği hem de finansal altyapının sağlamlığını garanti altına almak istiyor.

Bankacılık sistemi üzerindeki etkiler ve maliyet

Dijital Euro, Avrupa bankacılık sistemi üzerinde de etkiler yaratacak. Bankaların teknik altyapılarını güncellemeleri, işlem süreçlerini uyumlu hâle getirmeleri ve operasyonel sistemlerini dijital Euro’ya hazırlamaları gerekiyor. ECB, bu hazırlık sürecinin toplam maliyetinin milyarlarca Euro seviyesinde olabileceğini öngörüyor; ancak uzun vadede sistemin modernizasyonu ve Avrupa’nın dijital ödemelerde dışa bağımlılığının azaltılmasıyla bu yatırımın geri dönüşü sağlanacak.

Projenin hedefi yalnızca yeni bir ödeme aracı yaratmak değil. Aynı zamanda Avrupa’nın ödeme ekosisteminde söz sahibi olmasını sağlamak, özel ödeme ağlarının hâkimiyetini dengelemek ve dijital ekonomide rekabet avantajı elde etmek. Dijital Euro, günlük alışverişlerden ticari ödemelere kadar geniş bir kullanım alanı sunarak nakit kullanımının azalmasına rağmen Avrupa para sisteminin merkezde kalmasını garanti edecek.

ECB yetkilileri, dijital Euro ile ilgili çalışmaların yalnızca teknik bir deney olmadığını, Avrupa’nın parasal özerkliğini ve finansal istikrarını güçlendirmeye dönük stratejik bir adım olduğunu belirtiyor. Pilot sürecin başlaması ve nihai kullanımın devreye girmesi, Avrupa’nın dijital ekonomide rolünü belirleyecek önemli bir dönüm noktası olacak.