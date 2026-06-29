Avrupa Merkez Bankası enerji fiyatları düşerken enflasyon riskini bitirebilecek mi?

Euro Bölgesi'nde emtia maliyetlerinin gerilemesi, genel fiyat artış tehlikesinin bittiği anlamına gelmiyor. ECB tarafından yapılan son makroekonomik değerlendirmelerde, ham madde ucuzlamasının piyasalara hemen etki etmeyeceği ve yapısal tehditlerin sürdüğü belirtildi. Frankfurt yönetimi, orta vadeli finansal istikrar hedefine ulaşana kadar mevcut sıkı para politikası duruşunu bozmayacak.

Küresel piyasalarda fiyat hareketliliği

Dünya genelinde enerji arzında yaşanan olumlu gelişmeler ve tedarik zincirlerinin yeniden düzene girmesi, petrol ve doğal gaz fiyatlarında gözle görülür bir gevşemeyi beraberinde getirdi. Yaşanan bu düşüş trendi piyasalarda genel bir rahatlama algısı oluştursa da ECB kanadından gelen son makroekonomik raporlar durumun göründüğü kadar iyimser olmayabileceğini ortaya koydu. Frankfurt yönetimi, emtia piyasalarındaki bu ani dalgalanmaların genel ekonomik dengeler üzerindeki kalıcı etkisini çok yakından takip ediyor. Uluslararası finans analizleri, ham madde fiyatlarındaki düşüşün perakende sektörüne ve vitrinlere doğrudan yansımasının aylar sürebileceğini savunuyor. Bu nedenle, küresel piyasalarda enflasyona karşı erken bir zafer ilanı yapılması mevcut konjonktürde oldukça riskli bir iyimserlik olarak değerlendiriliyor.

Sektörel riskler ve kalıcı baskılar

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, enerji fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin kalıcı bir fiyat istikrarı anlamına gelmediğini belirterek, geçmiş aylarda yaşanan yüksek arz şoklarının dolaylı etkilerinin diğer alanlara yeni sızmaya başladığını ve tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. İş gücü piyasasındaki ücret artış talepleri, lojistik süreçlerdeki kronik aksaklıklar ve hizmet sektöründeki yapısal katılıklar nedeniyle çekirdek enflasyon göstergelerinin yüksek seviyelerini koruduğuna dikkat çeken Schnabel, bu durumun tüketici sepetindeki pek çok ana temel kalemin ve hizmetin pahalı kalmaya devam edeceğini net bir şekilde ortaya koydu. Bu doğrultuda, sadece enerji grafiklerine bakarak genel bir iyileşme tahmini yürütmek ekonomi yönetimlerini yanıltıcı sonuçlara sürükleyebiliyor.

Kararlı para politikası duruşu

Yaşanan bu karmaşık makroekonomik döngü karşısında ECB, elindeki tüm finansal araçları esnetmeden ve taviz vermeden kullanmaya devam edeceğinin altını çiziyor. Tüketici beklentilerinin bozulmaması ve piyasadaki genel fiyatlama davranışlarının kontrol altında tutulması amacıyla, gerekmesi durumunda ek sıkılaşma adımlarının da atılabileceği sinyali net bir şekilde veriliyor. Faiz oranlarının hangi seviyede ve ne kadar süre boyunca yüksek kalacağı sorusu ise tamamen önümüzdeki aylarda gelecek olan yeni verilerin seyrine göre şekillenecek. Uluslararası finans çevrelerinin öncelikli hedefi, geçici ve yanıltıcı maliyet düşüşlerine aldanmadan, enflasyonu orta vadeli hedef seviyelere güvenli bir patikada indirmek olarak öne çıkıyor. Bu kritik süreçte merkez bankalarının sergileyeceği dik duruş, küresel ekonominin gelecekteki büyüme ve istihdam yönünü de doğrudan tayin edecek güce sahip görünüyor.